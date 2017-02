Sutherland lo vuelve a intentar con "24: Legacy"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que en 2014 se reviviera la saga protagonizada por Jack Bauer, el éxito de la trama se puso en duda después de sus 12 únicos episodios. Este año, Kiefer Sutherland lo vuelve a intentar desde el papel de productor con “24: Legacy”.



La nueva serie incluso tiene un nuevo protagonista. Corey Hawkins es el valiente que decidió ser parte de la saga televisiva que ha marcado historia en la pantalla chica.



Sin embargo, el joven actor de color reconoce que al principio pasó por su mente el temor, de no poder llenar los zapatos del heroico, Jack Bauer, interpretado por Kiefer Sutherland desde 2001.



Después de leer y releer el guion del programa que se estrena este lunes a las 22:00 horas por FOX, cayó en cuenta que él no necesitaba ser el nuevo Jack Bauer.



“No estoy jugando a ser Jack Bauer. Jack todavía está ahí afuera, y estás viendo otras cosas. Me enfoqué en que esta es la vida de otro chico, lo cual fue mucho más fácil que la presión de intentar entrar en los zapatos de Kiefer”, dice Hawkins.



De esta forma le dará vida al sargento Eric Carter y relatará la carrera contra el reloj para detener un ataque terrorista.



La historia tiene lugar en Yemen, donde un escuadrón de élite, liderado por el sargento Carter (Corey Hawkins), mata al líder terrorista Sheik Ibrahim Bin-Khalid.



La ira de los seguidores de Bin-Khalid obligará a Carter, su escuadrón y familias a vivir bajo el programa de protección federal de testigos, sin embargo, un intento de asesinato contra Carter dejará en evidencia que están expuestos.



El proceso de ser el nuevo héroe de la saga no ha sido fácil. Hawkins asegura que hasta las escenas de acción han sido todo un reto, pero que le emociona cada vez que se pega con la puerta o emprende la carrera.



“Todavía estoy descubriendo quién es realmente y de dónde viene, cuáles son sus demonios, los esqueletos que están en su armario y lo que le hace tic tac. Vemos a un héroe que parece que lo tiene todo junto, pero lo vemos desmoronarse poco a poco”, comentó.



Antes de meterse más a fondo en el mundo del “contra tiempo”, tuvo una charla motivadora con Kiefer Sutherland, quien no sólo le dio tips sobre cómo podría hacer su personaje, también le explicó la dinámica y le contó sobre cómo ha sido para él tener en sus manos al mítico Jack Bauer.



“Cuando finalmente hablamos, fue genial, porque aquí había alguien que realmente entiende, que realmente lo consigue. Y no me refiero a ser el número uno en la hoja de llamada, sino en la forma en la que se mueve todo esto”, dijo.



El programa estará compuesto por 12 episodios de una hora y reúne en la producción ejecutiva nuevamente a Kiefer Sutherland, a los ganadores del Emmy Howard Gordon (Homeland) y Brian Grazer (24, A Beautiful Mind), a los guionistas y productores ejecutivos Manny Coto y Evan Katz y al director y también productor ejecutivo Stephen Hopkins. La noche del domingo fue estrenado el primer capítulo luego del Super Bowl.