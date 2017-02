"Hermosa experiencia" detrás de cámaras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Además de ser una de las agrupaciones musicales más taquilleras de México y Estados Unidos, a Banda MS lo conforman seres humanos con sentimientos, pensamientos, problemas, grandes emociones y anécdotas qué contar. Por eso; previo a su presentación el próximo 5 de mayo en el Palenque de la Expo Gan; el día de hoy estrenan el primer capítulo de su nuevo reality show “Hermosa experiencia”; a través del canal de Youtube de Lizos Music.



“Hoy estamos lanzando nuestro reality show; con capítulos cortos de 7 minutos aproximadamente. Se estarán estrenando dos episodios por semana; los lunes y jueves, a través del canal de Youtube de Lizos Music, nuestro sello discográfico”, dijo Oswaldo

“La intención era mostrar a los fans de Banda MS la parte que no ve, lo que no ven en los escenarios, programas de televisión, videos, nuestra vida en los autobuses y más. Habrán momentos divertidos, nuestros estados de animo; haciendo fiesta y cotorreo y también habrán momentos tristes, de preocupación. Van a conocernos como somos realmente”, continuó.



Una de las partes más difíciles de los integrantes de Banda MS al momento de grabar el reality de “Hermosa experiencia” fue adoptar a la cámara como parte de sus vidas; es decir, dominar el miedo de la lente en constante grabación al igual que dominan los nervios del lleno total de un concierto.



“Al principio era difícil porque hacíamos nuestras cosas cotidianas y de repente veíamos la cámara en frente y nos cohibíamos. Ya a este punto nos acordamos de que nos están grabando y ya nos calmamos”, agregó.



Un nuevo show para Hermosillo



Un rico olor a carne asada es lo que más recuerda Oswaldo Silvas de la ciudad de Hermosillo; por lo que él y los demás integrantes de Banda MS preparan un show totalmente nuevo para volver a conquistar el redondel del Palenque de la ExpoGan.



“Estamos muy contentos, y agradecidos por el apoyo de toda la gente para esta presentes este mes de mayo en Hermosillo. Estamos preparando algo nuevo, cada vez que vamos presentamos algo diferente y esta vez no es una excepción. Tenemos un show en vivo más nutrido, incluimos más tecnología en los eventos, con más producción visual y son cosas muy importantes a destacar porque el público debe tener el concierto que se merece”, finalizó.



Los boletos están a la venta en el hotel Courtyard Marriott (Periférico Oriente 1274, junto a Plaza El Patio y la Expo Ganadera); con precios de 500, 1000 y 1500 pesos.



“No me estoy quedando sordo”, Oswaldo



Oswaldo aprovechó y aclaró para EL IMPARCIAL que la noticia difundida en medios de comunicación donde aseguraban que el integrante de Banda MS se está quedando sordo de un oído; es falsa. “Todo lo que se usa tiene un desgaste. Es una realidad. Yo uso el oído, pero no me estoy quedando sordo”, dijo Oswaldo Silvas.



“Escucho bien, simplemente yo comenté que en mi casa mis hijos ven la televisión y yo les digo ‘súbanle o apáguenla’ y ellos me dicen ‘¿Qué nos escuchas? Nosotros oímos bien’. Entonces ahí te das cuenta que tienes un desgaste, no que te estés quedando sordo”, finalizó.