Lourd y Streep en el funeral de Reynolds y Fisher

(AP )

Familiares y amigos se reunieron en las casas contiguas de Debbie Reynolds y su hija Carrie Fisher en un día sombrío en Hollywood Hills para el funeral íntimo de las fallecidas actrices.



El servicio se realizó el jueves en la casa de Fisher. Su hija Billie Lourd y amigos como Meryl Streep, Tracey Ullman y Stephen Fry, les dedicaron panegíricos. Como es tradición en Estados Unidos, se ofreció un almuerzo para los 125 invitados que incluyó pollo frito, ensalada verde y pan de elote, de acuerdo a la revista People.



Streep, quien actuó en la adaptación de la novela semiautobiográfica de Fisher, "Postcards from the Edge", llevaba flores blancas al caminar por la larga privada del conjunto residencial sin responder las preguntas de los periodistas reunidos en la calle. Dentro, People reportó que Streep interpretó la canción favorita de Fisher, "Happy Days Are Here Again", y todos la acompañaron.



Streep conoció a la madre y a su hija, le entregó a Reynolds el Premio Humanitario Jean Hersholt en los Premios de los Gobernadores de la Academia en 2015.



Meg Ryan, Ellen Barkin y Ed Begley Jr. fueron algunos de los que entraron a la propiedad en la zona de Coldwater Canyon en Los Angeles, al norte de Beverly Hills. De acuerdo con People, otros invitados incluyeron a Penny Marshall, Richard Dreyfuss y Gwyneth Paltrow.



Jamie Lee Curtis, quien actúa con Billie Lourd, en la serie de televisión "Scream Queens" y Eric Idle, un amigo de Fisher que le rentó su casa mientras filmaba "El imperio contraataca", también estuvieron presentes.



Fisher y Reynolds murieron la semana pasada, con un día de diferencia, dejando un amargo sabor a la temporada navideña de Hollywood. Fisher, de 60 años, actriz y escritora que interpretó a la princesa Leia en la trilogía original de "Star Wars", murió el 27 de diciembre tras sufrir una emergencia médica el 23 de diciembre a bordo de un vuelo desde Londres.



Reynolds, de 84 años, una actriz nominada al Oscar que saltó a la fama tras protagonizar "Singin' in the Rain" a los 19 años, murió el 28 de diciembre luego de ser brevemente hospitalizada.



"Dijo 'quiero estar con Carrie''', señaló el hijo de Reynolds, Todd Fisher, a The Associated Press. "Y después murió".



Según reportes, Fisher y Reynolds serán enterradas juntas el viernes en Forest Lawn-Hollywood Hills. El cementerio es el lugar de reposo final de celebridades como Lucille Ball, Dick Van Patten, Liberace, Florence Henderson, David Carradine y Bette Davis.