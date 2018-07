Laura Pausini presenta 'Nuevo'

(GH)

El segundo sencillo de su más reciente álbum ‘Hazte sentir’ llega días antes del esperado inicio de su ‘Hazte sentir world tour’ que además de Europa se presentará en Miami, Los Ángeles y Nueva York.





La consagrada artista Laura Pausini estrena hoy jueves, 5 de julio, “Nuevo,” el segundo sencillo de su más reciente producción discográfica ‘Hazte Sentir’, en todas las plataformas digitales.





‘Nuevo’, un reggaetón muy al estilo Pausini, fue compuesto por Laura junto con Yoel Henríquez, con la música de Daniel Vuletic.





“Nuevo es mi manera de lidiar con un estilo inusual, que me da la oportunidad de dar rienda suelta a mi lado latino, ‘un sentimiento nuevo’ como dice la canción. Es un juego de seducción que fluye en una corriente de sensaciones en las que puedes perderte y perder el control. No sirven subtextos, no sirven superestructuras, quién manda es la alquimia que emana de una chispa y todo sucede.” expresó Laura Pausini.