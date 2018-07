Elisa Vicedo tiene orden de restricción contra Eduardo Carbajal

(GH)

Luego de que Elisa Vicedo interpusiera una demanda en contra del actor Eduardo Carbajal, bajo la acusación de agresión física y sexual, un juez giró una orden de restricción para que el acusado no se le acerque a la supuesta víctima.“Los abogados vieron ayer lo de una orden de restricción para que el señor no pueda acercarse a mi hija, son varios metros a la redonda, no sé si 100 o cuántos. Elisa tiene mucho miedo, el proceso continúa y las averiguaciones están realizándose”, expresó el padre de la actriz.Asimismo, habló acerca de las consecuencias que ha sufrido su hija después de haber recibido un golpe en el ojo hace algunos días, supuestamente por parte de Carbajal.“Mi hija no puede dormir, se despierta espantada, no puede conciliar el sueño, además no puede ver bien, se dañó su visibilidad porque ve destellos y chispas que no son normales”, continuó.Cabe destacar que toda esta serie de acusaciones surgió luego de que Eduardo se encontrara en un evento político, en el cual fue acusado de violación por parte de Elisa Vicedo