Llaman a boicotear la firma Dolce & Gabbana tras criticar a Selena Gómez

Luego de que el reconocido diseñador y creador de la marca Dolce & Gabbana, Steffano Gabbana llamara ‘fea’ a Selena Gómez, diversas celebridades y estilistas de Hollywood han hecho un llamado para boicotear dicha firma.Hasta el momento son cuatro las celebridades que se han manifestado en contra de la marca, debido al insulto que dirigió a la intérprete estadounidense, en días pasados, a través de una publicación en la que los cibernautas tenían que escoger qué look le venía mejor a Gómez.Una de las primeras en manifestarse en contra del diseñador fue Miley Cyrus, quien defendió a la actriz a través de un comentario."Bueno, lo que dijo ese imb**il es totalmente falso y una total tontería. Ella está jodidamente bien", expresó Cyrus.Karla AELC, la encargada de vestir a cantantes como Justin Bieber y P!nk, fue otra de las personas que se pronunció en contra de Gabbano y lo hizo dejando de usar la ropa del afamado diseñador."He tenido prendas de Dolce & Gabbana en el perchero para una prueba de vestuario, y he dicho 'No, esto puede desaparecer'. Son crueles".Jason Bolden también se unió a la campaña para boicotear Dolce & Gabbana, pues el encargado de llevar la imagen de Taraji P. Henson y Gabrielle Unión, reveló que no vestirá a sus clientes con los diseños de los italianos.Asimismo, la actriz y modelo, Jaime King fue de las primeras en manifestarse en contra del comentario ofensivo de Gabbana.