Joseph Gordon-Levitt hará sufrir a un mexicano en cortometraje

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A Joseph Gordon-Levitt no sólo se lo ve sufrir por una mujer, como se vio en 500 días con ella, sino también puede ser un policía que hace sufrir a un mexicano. Así se le verá en una producción escrita por chicos estadounidenses en estado vulnerable y protagonizada por la mexicana Vico Escorcia.



La actriz de "Eddie Reynolds y los Ángeles de Acero" y "Texas rising" detalla que se trata de un cortometraje impulsado por la asociación Wi.



"Se trata de una chavita que juega volibol en EU, es la estelar del equipo y quiere que su papá la vaya a ver a Los Ángeles, pero como éste trabaja ilegalmente, le cuesta y cuando llega al juego, Joseph que es un guardia, no lo deja pasar pensando que es un delincuente", comentó.



El corto no tiene título del todo, pues forma parte del proyecto "An Action" de Wi, que integra a chavos marginados y de pobreza en la ciudad "angelina" en las que les enseñan que tiene potencial para trabajar en algo como el cine.



"Ellos lo escriben, pero lo hacen gente profesional", comenta Vico, recién nominada al Ariel como Actriz de Cuadro por "Los crímenes del Mar del Norte".