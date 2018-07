Julián Gil asegura que podrá ver a su hijo Matías sin restricciones

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Julián Gil obtuvo una importante victoria en el litigio donde enfrenta a Marjorie de Sousa por la manutención y derechos de visita del niño que procrearon en común.



De acuerdo al 12do. juzgado familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un perito médico ratificó que no existen dificultades de salud que impidan que Matías Gregorio pase tiempo con su padre, a pesar de que la madre no esté presente.



En el documento se señala que lLos padecimientos del niño no lo ponen en ningún peligro de poder convivir con su padre.



Al conocer dicha resolución, el actor argentino expresó: "hoy gracias a Dios y al sistema de justicia mexicano salió la sentencia donde el perito médico se pronunció notificándole al juez que el estado de salud de Matías es saludable y que nada ni nadie impide mi sana convivencia con mi hijo".



Conjuntamente, Julián envió un mensaje a su hijo: "Querido Mati, pronto estaremos juntos. Tus hermanos y familia te esperamos con mucho amor".