Alexander Acha, fiel a su estilo sencillo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Hace un par de años Alexander Acha se dio cuenta que, si quería mantenerse en la escena musical, tenía que cambiar su estrategia comercial que sus contemporáneos y los que estuvieron antes que él habían utilizado.



Acha, quien creció viendo el éxito de su padre Emmanuel, sabía que esos tiempos en los que los cantantes vendían millones de discos físicos y hacían producciones había quedado en el pasado.



"El modelo anterior ya era insuficiente, ya la gente no se enteraba de tu música con ese modelo. Yo viví la transición con Reik, Camila, Jesse y Joy de ir y venir de una industria que dependía de la venta de discos a una en la que lo que menos se fija es en eso, fue una crisis global", detalló el cantante a El Universal.



Por ello, tras una reestructura, el joven intérprete se dio cuenta que si quería seguir conquistando mercados tenía que estar vigente y decidió decirle adiós al disco físico y comenzar a lanzar sencillos de manera digital.



Un claro ejemplo de su nueva forma de enfrentarse al mercado es su reciente sencillo "La guerra", el cual fue lanzado hace unos días a través de plataformas streaming, que en palabras de Acha ha ayudado a que la industria musical se renueve y a su vez, se estabilice.



"El declive del disco no es el fin, también tiene sus beneficios (Internet) ya que es menos costosa hoy en día difundir algo, incluso a veces te suele salir gratuito. Aquí si no te adaptas te quedas atrás, envejeces y no conquistas nuevos públicos", explicó el cantante.



Aunque está dispuesto a llegar a nuevas audiencias, Alexander tiene claro que su estilo y su género nunca lo cambiaría con tal de tener nuevos escuchas. Así, aunque su sencillo tiene reminiscencias tropicales y pop, nunca quiso involucrase en el reggaetón.



No es que tenga algo en contra de dicho género, simplemente dice que sentiría que no sería auténtico, algo que ha luchado por ser desde que comenzó su carrera.



"Adaptarse no se refiere a cambiar tu estilo. Si mañana cantas reggaetón, luego pop, luego rock, pues nadie te cree porque no saben quién eres. Ha sido difícil defender mi estilo, siempre el que quiere proponer algo diferente pasa por un viacrucis en el que dicen que está loco, que no arriesgue", confesó.



Aunado a su carrera como solista, Alexander Acha se encuentra involucrado en la composición de música para películas, como el proyecto animado Tepeyac, el cual habla sobre la Virgen de Guadalupe. "La película ha sido un camino novedoso, emocionante porque nunca había tenido un proyecto tan grande en mis manos", añadió.