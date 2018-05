Les cae un aguacero de heavy metal

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Todo transcurría con normalidad en la primera jornada del Hell & Heaven hasta que cayó un tremendo aguacero que, contrario a lo que podría esperarse, no alejó a los 80 mil asistentes, más bien los aferró a los escenarios.



La tormenta se soltó alrededor de las 19:00 horas, durante la presentación de Testament en el True Metal Stage y de Resorte y Refused en los otros escenarios.



Primero fue el viento, luego las gotas gruesas y de pronto una lluvia intensa que hizo correr a varios tapándose con lo que tenían a la mano. Los vendedores de impermeables entraron inmediatamente en acción vendiendo cada pieza en 40 pesos (los que normalmente valen 10).



Poco después, ya habían tapizado cada escenario de puntos plateados, azules y amarillos que seguían brincando y bailando sin importar la tormenta. Para entonces, Testament ya había cantado "Practice what you preach" y "Electric crown" ante una gran audiencia y continuó con su presentación hasta el final en medio de una lluvia que lejos de parar, aumentaba de intensidad entre truenos y relámpagos que parecían parte del juego de luces de los escenarios.



Tras poco más de una hora, la lluvia disminuyó pero sólo para dar un respiro durante la participación de Mastodon, que salió a uno de los escenarios principales a las 20:50 horas, reavivando los ánimos.



La banda cantó temas como "Ancient kingdom" ante un público variado: Había niños con los rostros pintados y cubiertos con impermeables sobre los hombros de sus padres, jóvenes sin playera que bailaban con los ojos cerrados, decenas de cigarros encendidos y mucha gente cambiando la cerveza por algo más calientito como sopas instantáneas y esquites para calentar el cuerpo y esperar así a una de las bandas principales de la noche, Deep Purple.



Puntual, la agrupación británica apareció en el escenario a las 22:00 horas. Ian Gillan, Ian Paice, Roger Glover, Steve Morse y Don Airey no cedieron ante la lluvia y el público trató de aclimatarse moviendo los pies o bailando para conservar un poco el calor.



Al inicio de su presentación cantaron temas como "Highway star" y en un momento el vocalista expresó: "¡Qué bonita noche! Gracias, Ciudad de México!"



Otras bandas en el cielo. Aunque podría decirse que los artistas "pesados" son aquellos que cierran los festivales de música, la verdad es que durante todo el primer día del Hell & Heaven muchas bandas cautivaron a la audiencia en distintos horarios.



Una de ellas fue la agrupación femenina de metal The Warning, que debutó en el festival. Las hermanas originarias de Monterrey aparecieron poco antes de las 16:00 horas en el escenario AT&T Heaven y tras tocar una primera canción, saludaron a la audiencia.



Durante su show, compartieron las canciones de su primer disco (XXI Century blood) entre ellas, "Exterminated" y "Survive".



Otra de las propuestas mexicanas de este día fue la banda de metal progresivo Agora, que apareció en el lugar poco antes de las 17:00 horas. La agrupación integrada por NAT Contreras, Sergio Aguilar, Eduardo Carrillo, Eduardo Villarreal y Manuel Vázquez compartió canciones nuevas al público como "En nombre de la destrucción" e "Infinito".



Al término de su participación, apareció en el escenario contiguo De la Tierra, agrupación que tiene la particularidad de estar integrada por tres artistas de distintas latitudes latinoamericanas, Andreas Kisser, de Sepultura; Alex González, de Maná; Andrés Giménez, de A.N.I.M.A.L. y Harold Hopkins, de Puya.



"¡Arriba los puños, esto es Latinoamérica!", gritó Andrés. Al final de su participación el vocalista se lanzó al público y al regresar traía el pantalón abajo pero lo tomó con humor.