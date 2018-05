Stormy Daniels regresa al 'streep tease' en Long Island

NEW YORK, Nueva York(AP )

“Vuelve la borrasca” — y no se trata del clima.



Así es como un club de estriptís de Long Island, Nueva York, anunció el regreso de Stormy Daniels al escenario donde la actriz porno actuó por primera vez en febrero. Stormy significa borrascoso en inglés.



Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, ocupa un lugar destacado en la alborotada escena política nacional desde que dijo que tuvo un encuentro sexual con Donald Trump antes de que fuera presidente. Y el abogado personal de Trump, Michael Cohen, le pagó 130 mil dólares para mantenerle la boca cerrada antes de la elección de 2016.



Empleados del club Gossip, en el pueblo de Melville, dijeron a The Associated Press que tuvo dos actuaciones el viernes y tendría otras dos el sábado.



La mujer, cuyo rostro aparece diariamente y a toda hora en la televisión, arribó en una SUV rodeada por guardaespaldas. Su vestimenta era discreta: pantalones negros de mezclilla, camiseta gris, calzado para tenis y un bolso Louis Vuitton.



La entrada al Gossip cuesta 20 dólares para los hombres y es gratuita para las mujeres.