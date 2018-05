Celebra Soda Stereo con Cirque du Soleil

INGLEWOOD, California(GH)

Sabían lo que habían trabajado, pero no lo que habían hecho ante los oídos de los demás.



Charly Alberti y Zeta Bosio, integrantes de Soda Stereo, y con la firme idea del pensamiento de Gustavo Cerati, su líder quien falleció en el 2014, aceptaron la apuesta de Cirque Du Soleil.



Cansados de falsos tributos, de marcas por querer comercializar, ambos se sumaron a la celebración de la empresa canadiense para dejar su música inmortalizada.



“Lo que ha pasado con cada uno de los discos emocionalmente (lo sabemos) y pudimos ver el cariño y las repercusiones de todo el momento en que estuvimos tocando”, destacó Alberti de 55 años.



En entrevista previa a la presentación del espectáculo Sép7imo Día, No descansaré, el músico argentino recalcó que nunca tomaron conciencia de lo que estaban provocando.



“Que la gente venga y nos diga que somos parte de su vida, son cosas que a veces no comprendes, esas son las sorpresas a las que me refiero, que un día vengan y te digan queremos hacer un show del Circo del Sol”, puntualizó.



Sabían que estaban en lo correcto al momento de sentirse arropados por la madre de Cerati, quien les animó a aceptar esta aventura.



“Gustavo lo hubiese hecho, a él le encantaban los desafíos y este es un gran desafío”, consideró, porque además las personas creen que ya superaron la muerte de su amigo.



“Yo lo extraño a diario, Zeta también, el equipo también, no es que cualquiera venga a decir vamos hacer la historia de Soda o de Gustavo, yo no voy a participar siempre”, sostuvo.



Ahora celebran que el resultado final sea tal cual se lo proponían cada vez que se metían al estudio de grabación, grabaron siete discos de estudio, y lograr un redescubrir de la banda.



“Hay que pensar que tienen acróbatas que tienen un tiempo de movilidad donde una música tan enérgica les requiere de energía extra y un pensamiento muy difícil”, consideró, “y sin embargo lo que se logró es increíble”.



No a las series

Aunque es de aplaudirse la celebración (homenaje) que el Cirque Du Soleil les hizo, Charly Alberti de Soda Stereo no concibe un documental o una serie sobre ellos.



“Tenemos mucha propuestas tratando hacer un documental de Gustavo y todos quieren, pero nunca me he visto en ninguno, ni Zeta tampoco.

“Nosotros no hablamos ni vamos a hablar, porque creo que el día que lo hagamos tiene que ser hecho por nosotros, que nos garantice”, recalcó.



Tijuana en sus pensamientos

“Tijuana divino, los quiero, recuerdos inolvidables de Tijuana, siempre de los conciertos, algunas salidas con algunos amigos, algunas con Alex de Maná que siempre lo comentamos, gente divina, yo muchas veces venía a Los Ángeles y me iba a Tijuana a estar con algunos amigos”, recordó.