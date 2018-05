Ingrid Brans se sube el vestido en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con una sexy fotografía, Ingrid Brans celebró en Instagram su cumpleaños 32.La modelo compartió en sus redes una sensual instantánea en la que aparece subiéndose el vestido y mostrando las piernas.Acompañó la imagen con una reflexión sobre las oportunidades que se presentan en la vida y sobre la importancia de aprovechar el tiempo."Con una explicación incierta pero inequívoca hace 32 años volví a nacer, un 4 de mayo del año 1986... No sé cuantas vidas tengo; ya perdí la cuenta pero sin arrepentirme de ninguna de ellas continúo con pendientes.... La vida es como un abrir y cerrar de ojos; se va como arena entre los dedos, no dejes pasar la oportunidad de #reír de #conocer más, de #ayudar de #crecer en todos los aspectos posibles, no desperdicies el tiempo en cosas que no te podrás llevar para después, no pierdas la oportunidad de conocer tus #poderes , tus #dones , explota tu #intelecto , pero por sobre todas las cosas alimenta el #amor ... porque podrás tener y saber pero si no tienes el amor, no tendrás nada".