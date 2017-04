Nikki Bella dice que John Cena no quiere hijos

(GH)

John Cena le pidió matrimonio a su novia en el ring ?? pic.twitter.com/Ik70pov37Y — Jonas (@Jonsick) 3 de abril de 2017

Nikki Bella dice que ella y su nuevo prometido, John Cena, ya han decidido su plan familiar –no habrá niños... porque la superestrella de la WWE no tiene ningún deseo de ser padre.Cena habló de no querer hijos en el pasado... pero también juró que nunca se comprometería - así que, ahora que cambió de opinión sobre el matrimonio, tal vez en un futuro también lo haga respecto a convertirse en papá.El domingo pasado John Cena y Nikki Bella se comprometieron, luego de derrotar a The Miz y Maryse. "The Champ" se hincó y sacó un anillo, mientras ella se soltó en llanto.En diversos escenarios, el también actor había declarado que él no buscaba contraer nupcias o formar una familia. Pero indicó que el "momento perfecto" era ese, en Orlando, ante más de 75 mil fanáticos.