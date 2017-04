Netflix cambia sistema de evaluación: Pulgar por estrellas

SAN FRANCISCO (AP )

Netflix está cambiando su sistema de evaluación mediante estrellas con la esperanza de que a sus 94 millones de suscriptores les resulte más fácil indicar si les gustó o no determinada película o serie de televisión.



En lugar de entre una a cinco estrellas, ahora se optará por el pulgar hacia arriba o hacia abajo. El cambio, presentado oficialmente el miércoles, busca obtener una respuesta mayor de los espectadores para ayudar al servicio a mejorar sus recomendaciones.



Netflix piensa que el sistema de las estrellas confundía a mucha gente. Las cinco estrellas permitían a al suscriptor indicar si determinado video "me disgustó", "no me gustó", "me gustó", "me gustó mucho" o "me encantó".