Angelique posa sexy en revista

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Angelique Boyer reúne todas las cualidades que cualquier hombre quisiera tener en una mujer: Clase, elegancia, sencillez.



La actriz realizó una candente sesión de fotos para la reciente edición de la revista OPEN, donde se abrió por completo para hablar sobre temas del corazón y su vida profesional.



Aunque a la ojiverde le gusta lucir sexy para su pareja y para sus fanáticos, lo que sí dejó claro es que tiene límites, pues no haría escenas de sexo explícito.



“Yo siempre estoy dispuesta a escuchar propuestas pero cuando te ponen a comer algo horrible, a hacer escenas de baño o de sexo explícito, es muy incómodo y no me gustaría hacer algo así”, enfatizó.



Además de que a la pareja de Sebastián Rulli le gusta que la conquisten poco a poquito, con detalles.