La Original Banda Limón debuta en el Auditorio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La primera vez de La Original Banda Limón de Salvador Lizárraga en el Auditorio Nacional tal vez no fue como sus integrantes lo esperaban, pues además de tener butacas vacías les costó levantar a los asistentes de sus asientos pese a un show lleno de energía con mariachi y sus invitados Mane de la Parra, Kalimba y Edith Márquez.



A las 20:13 horas un video los presentó. La bandera mexicana y los cantos de "México lindo y querido" emocionaron a los asistentes del recinto, al que le faltó para estar al tope de su capacidad.



El show, que fue grabado por varias cámaras para la edición de un DVD, inició al ritmo de "Sal de mi vida" y "Que me vuelvan loco".



"Muchísimas gracias por 52 años de carrera y por acompañarnos incondicionalmente. Esta noche es para ustedes, queremos que se la pasen de lo mejor y se vale cantar", saludaron.



La interacción se mantuvo toda la noche y sabían que querían brindar lo más posible, por lo que interpretaron decenas de temas entre ellos "No me dolió", "El mejor perfume" (que tocaron en versión banda y en bachata junto a sus bailarinas), y "El Mayor de mis Antojos", que también da título a su último álbum.



"Es una persona muy especial que quiero, admiro y respeto, tenemos varios años de amistad. Le quiero dar gracias a este hermano mío, estuve cuando grabó su disco por El Paso, Texas. De las voces más chingonas de México este negro que quiero muchísimo. Quiero que le den un gran aplauso a Kalimba", dijeron los vocalistas Toño Lizárraga y Lorenzo Méndez.



Con Kalimba cantaron "A mi manera", primero en español y después en inglés. El baile continuó arriba del escenario, aunque el público no se paraba de sus asientos, contrario a lo pensado para canciones como "Pégame", aunque algunos lo hicieron para "Dí que regresarás".



Los integrantes aprovecharon para agradecer algunas presencias como la de África Zavala y Cynthia Urias antes de darle voz a su último sencillo "Mañana se lo digo". De pronto, los músicos cambiaron a cumbia y presentaron a su segundo invitado, Mane de la Parra, con quien compartieron "Como dice el dicho".



Lorenzo no pudo opacar su felicidad porque es la primera vez que su pequeña hija Victoria lo veía en vivo, así que subió a la llegada de Estados Unidos al escenario y le dedicó "Si pudiera".



"Tenemos a la tercer invitada una de las voces más privilegiadas de México, le quiero agradecer cuando tuvo su Auditorio Nacional me invitó a participar", indicaron. "Es un honor estar aquí", les respondió la cantante, que salió con un sombrero negro, antes de interpretar "El destino" (famosa por Juan Gabriel y Rocío Dúrcal) y "Te llegará mi olvido".



Otra de las sorpresas que tenían preparadas era la llegada del mariachi Fiesta de México con la movida "El mariachi loco", "Nos estorbó la ropa", "Si nos dejas" y "Te sigo amando", está última en homenaje a “El Divo de Juárez”.



"No puede faltar una canción de un gran compositor mexicano, orgullo de Chihuahua, orgullo mexicano: El señor Juan Gabriel. Un abrazo hasta el cielo", señaló Méndez antes de dedicar "El Rey" a Salvador Lizárraga.



En casi tres horas que duró su concierto también decidieron recordar a Los Bukis y Marco Antonio Solís con "Necesito una compañera", "Si lo te hubieras ido" y "Tu cárcel" en una velada en la que se dieron tiempo de autocomplacerse, incluso cerrando con algunos mambos.