Es feo que te desahucien antes que los médicos: Ortiz de Pinedo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que los rumores de que el cáncer de pulmón había reaparecido en su cuerpo se esparcieron por diversos medios de comunicación, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que se encuentra bien de salud hasta el momento.



“Es muy feo que te desahucien antes de que los médicos lo hagan, da tristeza y coraje decir ‘cuánta gente se alarmó por esto’, qué tontería”.



El productor de la puesta en escena “El fantasma del espejo” explicó que a finales de octubre efectivamente tuvo neumonía pero se recuperó del primer cuadro que tuvo, sin embargo, al estar grabando en una locación de la serie “Las Buchonas” en un pueblo del estado de Hidalgo, el frío del lugar hizo que recayera en este problema de las vías respiratorias.



“Comprenderán que la neumonía para mí es peligrosa porque tuve cáncer de pulmón en el lado izquierdo, no en el derecho como dice la revista, y tuvieron que quitarme un lóbulo, pero ya me curaron, estuve incluso en el hospital y yo creo que de ahí viene mucha confusión”, explicó el productor.



Ortiz de Pinedo señaló que debido al cáncer que padeció tiene que estar en constante chequeo, para que los doctores se aseguren que la enfermedad sigue en remisión, por eso cada seis meses debe someterse a un estudio (PET o tomografía por emisión de positrones) que los ayude con esto, el cual casualmente está por realizarse la semana que entra.



“En 15 días o 20 me darán los médicos los resultados, y puede que tenga o no; dependiendo de lo que pase lo diré; no tengo por qué esconder eso, como si fuera un pecado tener cáncer, no es un delito vergonzoso”, declaró Ortiz de Pinedo y subrayó que en el último estudio salió libre de cáncer.



Por eso reprobó el artículo que una revista de farándula publicó, asegurando que la enfermedad había vuelto, sin tener pruebas o confirmar la información, y además sin dar el nombre de la persona que supuestamente estuvo presente en la cena en que el actor dio la noticia a su familia.



“¿Creen que una amiga mía, si existiera, estaría en una cena con mis hijos en donde yo con un nudo en la garganta le digo que es la última Nochebuena que vamos a pasar juntos? Es ridículo, ya de ahí te das cuenta que no lo puedes creer”.