Andrés García teme por robo de documentos personales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Andrés García sigue con coraje después de calcular aproximadamente cuatro millones de pesos en las pérdidas del robo que sufrió hace unos días su casa ubicada en el Ajusco, en la Ciudad de México.



Aunque afirma que le duele la desaparición de su colección de relojes, joyas y ropa cara, una de las cosas que más le preocupa son sus documentos personales, como su residencia de Estados Unidos, la cual tiene hace treinta años.



“Esos son difíciles de conseguir, mi pasaporte, más algunos títulos de propiedades. Di la orden de no mover nada, cerrar como se pueda y soldar las puertas. Me preocupan los documentos que tenía ahí, cosas de mármol, figuras muy preciadas y quiero ver qué dejó esta gente”, aseguró.



Debido a que el actor se encuentra en recuperación de su salud en Acapulco, en espera de un alta médica que será en aproximadamente diez días, no ha podido visitar su domicilio y se ha mantenido al tanto por lo que la policía le dice a sus empleados; no por eso dejó de mostrar su inconformidad con el accionar de los peritos de su caso.



“Me habló el que cuida ahí. Le dije que me mandara fotos y se ve que pudieron romper cinco puertas de acerco de El Castillo. La caja fuerte es de un metro 70 de alto y la cortaron como si fuera queso, llevaban maquinaria. Se metieron a mis oficinas, a la suite, reventaron todo”.



“Los funcionarios de gobierno no funcionan y no son honestos. La policía me manda a decir que efectivamente es una banda entre seis o diez gentes pero el perito dice que no encontraron ninguna huella. Fíjese la mala voluntad, porque ahí deben haber huellas por lo menos mías, mil, de mi empleada Margarita que estuvo ahí cuando me operaron hace mes y medio y del que limpia. Lo dicen con un descaro, que no encontraron nada. Ya es para mentarles la madre. De entrada casi te dicen que si no te caes con una lana no vamos a encontrar nada, y yo no voy a andar lidiando con eso”, argumentó.



García no piensa quedarse de brazos cruzados así que ya habló con un amigo en la PGR para saber qué más puede hacer para localizar a los delincuentes, ya que en su punto de vista el gobierno no va a ayudarle a resolver el problema de donde se pregunta ¿por qué los asaltantes sabían tanto?



“Vivimos en un país de tuertos, cojos, mudos y ciegos. (De los vecinos) nadie vio nada y hay un retén de la Marina del Ejército de la PGR a menos de dos kilómetros, todos dicen que no oyeron nada, por favor. A ver qué pasa porque ya en realidad lo que está sucediendo en el país es una vergüenza. No nos dejan defendernos, no nos dejan armarnos, los criminales hacen lo que quieren y nadie los vio. El gobierno puso una cámara especial como la de las carreteras y resulta que está fallando y no se ve de noche, si esas cámaras son para noche y día; las únicas casas importantes son la mía y la de Sergio Goyri, el Comercio de Holanda que es copropietario. ¿Si no se ve entonces para qué sirve?”.



Quien desde mediados del año pasado sufre complicaciones de movilidad para caminar y quedó paralizado de una parte del cuerpo expresa que su salud va mejor, aunque sea un progreso lento que ha tenido gracias a constantes visitas al médico y terapia.



“Me siento mejor cada día, estoy tomando terapia. No me queda más remedio que poco a poco ir con una pequeña mejoría que se siente”.