Despacito se convierte en el video más visto en la historia de YouTube

El video musical de la canción “Despacito” de los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee, se ha convertido en el video de YouTube más visto en la historia, superando a See You Again de Wiz Khalifa.Faltando poco para superar los 3 mil millones de vitas, sólo un par de millones más Khalifa, Despacito continúa en la carrera de convertirse en la canción del verano.Es la primera canción en español en alcanzar el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 desde la Macarena en 1996.“Despacito” está en camino a convertirse en el primer video en alcanzar 3 mil millones de vistas en YouTube, donde también es el clip con más “me gusta”.