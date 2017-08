Se filtra el episodio 4 de Game of Thrones

WASHINGTON D.C. (AP)

El próximo episodio de HBO "Game of Thrones" se ha filtrado en línea, pero la cadena dice que no es el resultado de un reciente hackeo.



La compañía de medios Star India reconoció el viernes que fue la fuente del episodio filtrado y dijo que está investigando cómo sucedió.



Las noticias vienen apenas días después de que HBO dijera que los piratas informáticos habían entrado en sus sistemas y robado la información de HBO, sin embargo, dijo que el episodio filtrado este viernes de "juego de tronos" no era una parte de ese hackeo.



El episodio 4 de la séptima temporada de la serie saldrá al aire este domingo.



Star India, filial de 21st Century Fox, llega a más de 700 millones de televidentes al mes en la India y más de 100 países.