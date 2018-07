Roberto Palazuelos sigue causando controversia en la Serie de Luis Miguel

(GH)

El actor Roberto Palazuelos sigue generando controversia en la serie de Luis Miguel, pues ahora los usuarios de las redes sociales lo tachan de 'trepador'.



En los últimos capítulos de la serie de ‘El Sol’, aparecen algunas situaciones referentes a la amistad entre el cantante y el actor, las cuales se relacionan con viajes alrededor del mundo, pero que al parecer todos fueron costeados por el intérprete de ‘La incondicional’.



Al respecto Roberto vertió su opinión durante la transmisión del programa televisivo ‘Hoy’, pues aseguró que quería aclarar las cosas porque lo dejaron como un gorrón delante de su hijo.



“Mi hijo me dijo: ‘Oye papá, ¿Si es cierto que Luis Miguel te llevaba a viajar por el mundo?’ ¿Sabes qué le dije? Mira mijito, Luis Miguel tenía un avión que era un JetStar, matrícula Julieta Charly Bravo que era 1968, un avión súper chiquito que no llegaba ni a New York, para llegar tenía que hacer una parada, cargar combustible. La verdad nunca viajé con él a ningún lado”, expresó el actor.



Asimismo, manifestó que la serie no es tan real, “La serie no es tan real, todo el escándalo este de que me peleo con Luis Miguel en el Baby ‘O no es cierto, de entrada, Muchachitas fue en 1991 y lo están situando en 1989, nunca me pelee con él, están completamente mal”.