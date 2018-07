Selena Gomez le envía un emotivo mensaje a sus fans

(GH)

?? Selena Gomez wearing a ‘Choose Empathy’ sweater to lunch in Studio City. pic.twitter.com/Q16afWsmzL — Sel ? back to you (@xjxexsxsxyx) 26 de marzo de 2018

La cantante estadounidense, Selena Gomez envió un importante mensaje a sus fans y lo hizo de una manera muy particular.La intérprete se caracteriza por hacer caso omiso de las críticas y de no andar provocando controversia entre las redes sociales, pero cuando es necesario hacerlo, Selena muestra muy a su manera su opinión.En esta ocasión, la también actriz utilizó una sudadera en la que estaba escrito un emotivo mensaje.“CHOOSE EMPATHY” (Elige la empatía), se leía en la sudadera negra que utilizó Selena en un paseo por Beverly Hills.Cabe destacar que no es la primera vez que la joven utiliza este medio para mandarle mensajes a sus seguidores, pues en el marco de las protestas “March Of Our Lives” ya lo había hecho.