Critican a Scarlett Johansson por interpretar a un transexual

La actriz estadounidense Scarlett Johansson participará en un nuevo filme ‘Rub & Tug’, en el cual interpretará a Jean Marie Gill, una mujer transexual, que triunfó en grande en los años 70 y 80 gracias al negocio de los masajes y la prostitución.



Marie Gill siempre se presentó bajo la identidad de Dante Tex Gill, un hombre que fue acusado de evadir impuestos.



Debido a su participación en esta cinta, Johansson ha sido duramente criticada en las redes sociales, porque resulta que Dante no era una mujer transgénero, sino un hombre, por lo que aseguran que Scarlett quiere apropiarse de este papel cuando ella no puede porque es una mujer cisgénero.



De acuerdo con medios internacionales, las críticas hacia la actriz fueron iniciadas por April Reing, quien es conocida por promover la campaña #OscarsSoWhite, ya que la acusa de haber querido suplantar a un personaje asiático en ‘La vigilante del futuro, Ghost in the Shell’, lo que provocó que la película se derrumbara.



“Scarlett Johansson recibió una gran reacción negativa por Ghost in the Shell, cuando interpretó a un personaje asiático encalado. La película se derrumbó. Sin inmutarse, se ha asociado con EL MISMO DIRECTOR para interpretar a un personaje masculino trans en Rub & Tug”, fue el mensaje que escribió April en su cuenta de twitter.



Al respecto, el representante de Scarlett, quien respondió a nombre de ella, comentó lo siguiente: “Diganles que vayan a preguntarle a Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman", haciendo referencia a que Tambor ganó un Emmy por su interpretación de una mujer transgénero en la serie de Amazon, Transparent; Leto ganó el Óscar por El club de los desahuciados y Huffman estuvo nominada por Transamerica