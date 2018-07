VIDEO: Werevertumorro llora al denunciar que fue asaltado en Rusia

(GH)

A través de su canal de YouTube, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, dio a conocer que fue asaltado en Rusia previo al partido de México contra Brasil.



“He vivido en México, Culiacán, Sinaloa, en otras partes y en la vida me habían asaltado”, dijo el youtuber.







Werever señaló que el robo ocurrió mientras estaba en la calle.

Describió que fue rodeado por unas personas cuando salió de un antro y que le dijeron cosas que no entendió, uno de ellos le sacó el celular y cuando varias personas se orillaron, los asaltantes se fueron.



“Ni modo, es una lección de vida. Una lección que nunca me había pasado ni en mi país y me tuvo que tocar en Samara (Rusia)”, finalizó.