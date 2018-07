Harán estatua de 'Archie' en honor a su ilustrador

CONCORD, New Hampshire(AP )

Una estatua de escala natural del pelirrojo y pecoso Archie saludará pronto a los visitantes de un pueblo en New Hampshire para honrar al dibujante local de este personaje de cómic y sus amigos.



Bob Montana ilustró a Archie, Betty, Verónica y Jughead (Torombolo) de 1942 hasta su muerte en 1975, a los 54 años. Montana vivió en Meredith, New Hampshire, por 35 años hasta que falleció por un infarto mientras hacía esquí de campo traviesa.



“Es un privilegio poder centrar la atención hacia uno de los miembros de nuestra comunidad quien hizo tanto y lo hizo tan discretamente y tan bien”, dijo Monica Philbin, directora ejecutiva de The Greater Meredith Program, la organización sin fines de lucro que recaudó 57 mil dólares para el proyecto en menos de seis meses, la mayoría provenientes de los mismos habitantes locales.



El arquitecto Chris Williams, quien sugirió inicialmente la idea de honrar a Montana con la estatua de Archie, dijo que no existe otra escultura del personaje en el mundo.



La estatua será develada el 9 de agosto en el Parque Comunitario de Meredith para coincidir con el 250 aniversario del pueblo.



Montana dio vida a Archie Andrews cuando dibujó el primer cómic de “Archie” mientras rentaba una casa de campo en Lake Waukewan en 1942. Al comic se sumaron otros ilustradores a lo largo de los años, incluyendo Tom Moore, quien también retrató las aventuras de Archie de 1953 hasta que se retiró en la década de 1980.



A los pocos años de su lanzamiento el comic era distribuido en diarios nivel nacional. Su popularidad llevó a que la empresa que originalmente lo publicaba, MLJ Comics, cambiara su nombre a Archie Comic Publications en 1946. El cómic ha vendido miles de millones de copias en todo el mundo y ha inspirado varios programas de televisión como "Sabrina la bruja adolescente" y más recientemente "Riverdale".



En el libro sobre la vida de Montana el autor Carol Lee Aderson señala que situó a Archie en varios de los sitios destacados de New Hampshire, como el lago Winnipesaukee, incluso moldeó a los personajes conforme a los habitantes del pueblo de Lakes Region.



Se3 dice que el grupo de amigos de Archie estaba inspirado en los compañeros de clase del ilustrador en su secundaria en Haverhill, Massachusetts. A su vez Montana usó dibujos de sus personajes para eventos de recaudación de fondos en su comunidad, incluyendo una iniciativa para salvar un viejo edificio en Laconia.



“Mi padre estaba muy orgulloso de poder ganarse la vida haciendo sonreír a la gente”, dijo su hija Lynn Montana, quien vive en Meredith. “Quería empoderar a Archie como una fuerza del bien que era más grande que un cómic”.



A pesar de su fama Lynn dijo que su padre era humilde y privado, en parte por eso mantuvo a su familia en el pacífico Meredith.



“Según veía las cosas, Archie era famoso, pero él no”, dijo Lynn.



El impacto de Montana en Meredith fue más allá de su comic. Tuvo la visión de convertir al pueblo en una colonia de artistas, dijo su hija, en algún momento cambió una gasolinera en un estudio artístico y en una tienda de marcos.



Introdujo a varios artistas al pueblo y creó un grupo de teatro local.



Montana alguna vez unió a la comunidad para cambiar las leyes sobre designación de zonas urbanas, lo que impidió que hubiera desarrollos comerciales a la orilla de los lagos que rodean a Meredith. También luchó exitosamente para que se retiraran los parquímetros en el pueblo, de acuerdo con su hija.



“Era más que un caricaturista, era un amigo maravilloso, vecino y líder comunitario”, dijo el presidente del proyecto, Jim McFarlin, quien agregó que todavía hay gente en Meredith que recuerda los días cuando Montana llevaba a sus hijos a pasear en un Ford Modelo T 1923, el mismo auto que Archie conducía en sus primeros comics.



La estatua estará en una banca mirando hacia el taller de Montana, vacío ahora, donde solía pasar sus días dibujando tranquilamente caricaturas. El artista bielorruso encargado de realizar la estatua, Valery Mahuchy, dijo que quiere unir a la gente y ofrecer unidad con su pieza.



“Es como un sueño hecho realidad que mi padre sea honrado permanentemente por el pueblo y estamos muy agradecidos con la comunidad por apoyarlo de la manera en la que lo han hecho”, dijo Lynn. “Es un testamento del trabajo de mi padre que sigue vivo y sigue teniendo significado para la gente ahora”.