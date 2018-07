'Lucifer' alarga su vida gracias a Netflix

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"Lucifer" sigue vivo gracias a Netflix. Sin embargo, antes de que llegue la nueva temporada al servicio de streaming, falta ver los capítulos de la tercera entrega, la cual se estrena este miércoles a las 21:00 horas por Universal Channel.



La serie protagonizada por Tom Ellis comenzó su primera temporada con un promedio de 7 millones de televidentes, sin embargo, para su tercera los niveles de audiencia cayeron hasta un promedio de 4 millones.



Sin embargo, gracias a su transmisión vía streaming, la serie demostró que tenía una público cautivo que, ante la noticia de su cancelación, tomó las redes sociales, pidiendo un milagro.



Así que los fans demostraron por qué les gusta la historia de la sexy versión del ángel caído. Entre ellos está Sofía Castellanos, una artista que utilizó su talento para hacer un mural representativo de la serie.



"Me encanta la serie, se me hace muy entretenida, me gusta mucho cómo ponen a Lucifer, que no es la versión típica del diablo. Siempre pensé que tenía que ser muy elegante y guapo, el diablo tiene que ser así", comentó la artista urbana.



Con una técnica mixta (aerosol y pintura vinílica) en gamas de rojo, rosa y blanco, invirtiendo 36 horas de trabajo, Castellanos dice que intentó hacer una interpretación de Lucifer y que quedara plasmada.



"Todos podemos ser ángeles caídos por un día, sin importar dónde estés. Así que, para mí, 'Lucifer' es muy vibrante y llamativo, porque tiene mucha luz y llama la atención. Sin dejar de lado el toque femenino, que caracteriza mi trabajo", agregó.



Así, en dos puntos de la ciudad (Tonalá esquina Durango y Álvaro Obregón) los fans podrán acceder a su personaje.



En esta tercera entrega, Lucifer vuelve a San Diego para revelar la incógnita sobre cómo ha recuperado sus enormes e imponentes alas.



Entretanto, el ángel caído y Chloe vuelven a trabajar juntos en nuevos casos, lo que hará que la tensión entre ellos aumente en cada episodio, dando indicios de que su relación podría convertirse en algo más que una amistad.



Entre los nuevos fichajes de la serie destaca el reconocido actor Tom Welling, quien se une al elenco como uno de los protagonistas de la nueva entrega. Tras varios años de descanso, el estadounidense regresa a la televisión para dar vida a Marcus Pierce, un autoritario y fuerte teniente de policía que se une al equipo para poner orden, y que da señales de tener un interés amoroso hacia Chloe, lo que ocasionará un fuerte choque entre Lucifer y el recién llegado policía.