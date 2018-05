"Te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna": Canción de Víctor Manuelle causa polémica

(GH)

El Alcalde de Medellín le acaba de enviar una carta a los cantantes Víctor Manuelle y Farruko, exigiéndoles disculpas públicas por la canción “Amarte Duro”. Los artistas celebraron la “pureza” de la cocaína de la ciudad pic.twitter.com/E56OurDLnx — Carlos Carmona (@carmonacarlos92) 3 de mayo de 2018

Una canción del salsero puertorriqueño Víctor Manuelle y Farruko titulada "Amarte duro" ha creado polémica por ensalzar al narcotraficante Pablo Escobar y la violencia, informa Efe En una parte la canción dice: “Te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”, que hace referencia a los golpes que le dio el rapero a la cantante.En otro verso señala: "Esto que yo siento es puro como la coca 'e Medallo. Y no soy Pablo, pero tú sabe' lo que te hablo".Ante lo que estaba causando la canción, Víctor Manuelle no le quedó más remedio que explicarse.“Debo confesar que en mis 25 años de carrera es la primera vez que enfrento una situación como esta. Aquellos que me conocen saben que sería incapaz de fomentar y promover cualquier acto de violencia, mucho menos el de violencia de género”.“Mis principios, mis valores y me educación no me permitirán apoyar tales actos a conciencia”.“En cuanto a la controversia que ha generado la canción Amarte duro, lo que a mí me atrajo de la letra era lo contradictoria a su título”, agregó.