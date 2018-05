Sép7imo Día ecléctico y diferente

INGLEWOOD, California(GH)

Sép7imo Día, no es ni un show de rock ni un show de circo, en el hay momentos de mucha energía, donde por primera vez Cirque Du Soleil celebra la música de Soda Stereo.



El espectáculo 40 de la empresa candiense inició su corta temporada el pasado jueves y termina el próximo domingo 6 de mayo en The Forum de esta ciudad.



Sép7imo Día pareciera ofrecer una de esas grandes noches de Soda, escuchando de entrada la voz de su líder, que literalmente, cobra vida en un joven atrapado en una jaula sobre el escenario.



Algo complejo de entender si no se es fan, pero simple para quien lo es, pues la mayoría de las canciones son vestidas por escenas eclécticas retomadas de sus videos.







Los detalles mañana en la edición impresa