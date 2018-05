(GH)

Lea Michele creyó que la propuesta de matrimonio era broma, pues su anillo es gigante.



Tras comprometerse Zandi Reich y Lea Michele, Reich cuenta cómo fue a detalle la propuesta de matrimonio.



Zandi, Presidente de la marca de ropa AYR, visitó el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, lugar donde dio a conocer a detalle la propuesta de matrimonio con la estrella de Glee.



La futura esposa pensaba que la propuesta de matrimonio era una broma, ya que la creía que el anillo era prestado y que tendría que regresarlo en algún momento, pues se trata de un anillo enorme compuesto por un diamante de cuatro quilates, mismo que fue diseñado por el propio Zandy junto con The Jewelers of Las Vegas y Leor Yerushalmi.



“Estaba tan sorprendida. Me repetía ‘¡Deja de estar bromeando, deja de estar bromeando!’, y no dejaba de pensar que el anillo era prestado y que tendría que regresarlo en algún momento”, expresó Zandi en el programa.



Lea está tan contenta ye mocionada que ha estado subiendo fotos a instagram, para presumir con sus amigos su nuevo anillo de compromiso.