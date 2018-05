Rasgos de hija de Kylie Jenner despiertan sospechas sobre quién es el verdadero padre

(GH)

Recientemente Kylie Jenner publicó una foto de ella y su bebé, lo que ha dado pie a que miles de seguidores especulen que el padre de Stormi sea Tim Chung ya que mencionan que ambos tienen ciertas similitudes.En redes sociales se ha hecho tendencia esta fotografía y los memes no se han hecho esperar, pues aunque podría parecer descabellada la idea de que Stormi es hija del guardaespaldas de Jenner y no de su pareja Travis Scott, los seguidores de estos famosos asocian ciertas características entre los ojos, el tono de piel y la forma de la cara de la pequeña.Los fans de Kylie hicieron comentarios como “¿Por qué Stormi Jenner se parece al guardaespaldas de Kylie?, ¡Nunca he estado más convencido por una teoría! El bebé de Kylie Jenner. Es el guardaespaldas bebé. Kris está tramando algo”.Aún la bella mujer no ha hecho ningún comentario con respecto a este polémico asunto.