A Martha y Demian no se los llevó 'Diablo guardián'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Previo a que 'Diablo guardián' viera la luz este viernes a través de Amazon Prime Video, dos reconocidos actores estuvieron a punto de formar parte del proyecto: Demian Bichir y Martha Higareda.



Mientras la actriz de "Amarte duele" pudo dar vida a la protagonista, Violetta, el nominado al Oscar pudo ser el productor y director de este proyecto basado en la novela de Xavier Velasco.

Fue el escritor quien en entrevista con EL UNIVERSAL reveló por qué ninguno de los histriones mexicanos se quedó en su proyecto.



"En 2006 tuve una presentación en el CCH Sur y veo que hay una chica que estaba observando lo que yo decía con atención, cuando terminamos la conferencia se me acerca y dice "Hola, soy actriz y me llamo Martha Higareda", ya me sonaba el nombre aunque no la ubicaba", dijo Xavier.



En el caso de la actriz —señaló Velasco— fueron los continuos retrasos en la producción lo que hizo que al final no fuera la protagonista, ya que entre otras cosas, el personaje al que daría vida, comienza en la historia con 15 años, edad que Higareda sobrepasa al cumplir el próximo mes de agosto 35.



"Cuando empezaron los ofrecimientos para hacer la serie o la película, yo dije en ese entonces Martha sería la ideal. Pasó el tiempo, pasaron una cantidad de cosas y desgraciadamente no pudimos hacerlo con ella. El personaje empieza con 15 años, así que cada año que pasa sin concretarse el proyecto va en contra si esperas ser la protagonista por supuesto. Una vez bromeaba cuando decía que esperaba que el proyecto no se retrasara más porque si no Martha terminaría siendo la madre de Violetta", explicó Velasco.



Finalmente fue Paulina Gaytán quien se quedó con el papel, a petición especial del propio escritor, quien aunque lamenta que Higareda no haya sido Violetta, dice que Gaytán lo hizo espléndido.



"No sé con quienes habló Martha pero sé que estuvo involucrada, ella misma me mandaba whatsapp para decirme que le habían ofrecido el papel, al final se hizo lo que se hizo", comentó.



Así como Martha, otro interesado en llevar esta novela a la pantalla chica o grande era, Demian Bichir, quien hace unos años se acercó con Velasco para pedirle los derechos de su obra, algo que en un inicio el escritor no rechazó.



"Un día me busco Demian Bichir y me dijo: "Yo quiero hacer Diablo guardián y pensé, claro que un libro mío en manos de Demian Bichir sí lo pongo. El problema fue que me dijo que le faltaban unos millones de dólares que conseguir. Le dije que ahí estaba el problema, al final ya no se hizo", añadió.