El día que une todas las Galaxias

No sólo la afición por la saga de Star Wars une a sus millones de fans alrededor del mundo, sino que hay un vinculo que los más unidos y sólo ocurre una vez al año.



Se trata del Star Wars Day, la celebración que sucede solamente un día al año y este es el 4 de mayo.



Se elige este día por el uso en la cultura popular desde los años 70, cuando se utilizó en una campaña de elecciones en Gran Bretaña con la frase: ‘May the fourth be with you’ (que el cuatro {de mayo} esté contigo).



Haciendo uso del juego de palabras con el número "cuatro" y la "fuerza" que en inglés suenan parecidas: Fourth y Force, como referencia a la popular línea utilizada por los personajes del universo de ficción de Star Wars en las películas.



Otra versión, describe que luego de una entrevista con George Lucas para la televisión alemanda el cineasta dijo la emblemática frase, la cual fue traducida como: "Am 4. Mai sind wir bei Ihnen" ("Estaremos contigo el 4 de mayo").



Una vez que el Internet permitió a los fans de la saga alrededor del mundo contectarse unos con otros, el "May the 4th", pronto se convirtió en una tradición año con año, proclamándolo como el "Star Wars Day".



Si bien la idea no inició con la compañía creadora de los filmes, Lucasfilm ha acogido el espíritu del fandom que hace el día especial.



Para celebrar el día, los fans suelen organizar maratones de las películas, convenciones, y eventos especiales referentes al universo de los filmes.