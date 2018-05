HERMOSILLO, Sonora(GH)

Marjorie de Sousa, quien está a punto de estrenar la obra de teatro "El matrimonio perjudica seriamente la salud"aseguró que mientras tenga a su hijo Matías de su lado, no le importan las críticas en redes sociales sobre su pleito legal contra su ex pareja Julián Gil, padre de su bebé.



"Creo que lo más importante, y lo que se nos olvida siempre y suena tonto, es como lo real. La vida es tan corta y lo decimos siempre, pero sólo de la boca para afuera. Mi hijo siempre me enseña a conectarme, a poner los pies en la tierra y a verlo para recordarme que no estoy sola, y que si Matías está conmigo, las críticas sobran", dijo Marjorie en exclusiva para EL IMPARCIAL.



La actriz venezolana se negó a detallar qué opinión tiene respeto a la cobertura que se le ha dado a su batalla legal contra Julián Gil por la convivencia con Matías y aseguró que hacer la obra de teatro la relaja y distrae de su situación.



"No quiero hablar ahorita de eso. Creo que es más importante enfocarnos en la obra de teatro y este proyecto para mí es muy relajante porque me distrae mucho y me hace muy feliz porque me desconecto de todo lo que me pasa (…) el hecho de poder tener trabajo y salir adelante por mí sola sin necesidad de nadie más es una bendición. Esta es una terapia para mí, porque yo renazco cada vez que actúo", comentó.



"Cuando te conviertes en madre, te vuelves leona"



A las mujeres que viven situaciones similares a la suya, Marjorie recomienda lo siguiente: "Les aconsejo que se enfoquen en lo que quieren para sus hijos y darles lo mejor siempre (…) para que esto suceda, tenemos que estar bien nosotras y no podemos permitir nada; ni que nos humillen ni nos critiquen. Haremos lo imposible para que nuestros hijos estén a salvo", comentó.



No se cierra al amor



Marjorie no descarta el matrimonio de su vida y desea llegar a tener una relación que valga la pena. "Hay relaciones que sí valen la pena, y que ojalá me toque a mí en la vida. Depende de cómo lo tomes, qué es lo que quieres tú. Pero hay otras relaciones que son muy tóxicas, porque como dije antes, hay quienes prefieren ser infelices y aguantar a alguien que no aman a quedarse solos", finalizó.



La obra "El matrmonio perjudica seriamente la salud" se presenta en Hermosillo el lunes 14 de mayo en el Auditorio Cívico del Estado.