Edith Márquez se va al Mundial de Rusia

MONTERREY, NL()

Orgullosa de ser mexicana, Edith Márquez cantará en el Mundial de Rusia 2018 con mariachi.



La artista es una de las invitadas especiales para representar a México en el país europeo durante este gran evento deportivo.



"Voy a cantar al Pabellón Mexicano de allá, voy con mariachi porque represento a México y pues esto me llena de orgullo y de responsabilidad porque, nada más imagínate, el paquetote", comentó Edith, quien esta noche se presenta en el Domo Care.



"Estaré cantando en el Mundial para todo los mexicanos que estén allá y para todos los europeos y la gente de todo el mundo", agregó.



Ella va para interpretar algunos temas con mariachi, pero también viajará la Banda El Recodo para compartir su ritmo sinaloense y los integrantes de OV7, que cantarán pop.



"Espero tocar los corazones de la gente de otros países que no conocen nuestra música. Todo esto se da por medio de mi oficina de Bobo Producciones y, obviamente, van también OV7 y Recodo", mencionó la cantante.



A Edith le da gusto que la música mexicana sea promovida entre otras culturas.



"Poder portar el nombre de México con mucho orgullo es un privilegio porque ser mexicana es para mí un orgullo muy grande, nuestra música no ha sido difundida como debería de ser en estos tiempos", dijo Edith.



En las décadas de los 40 y 50 sí se le daba mucha difusión, agregó, pero ahora ya no, razón por la que está feliz de cantar en Rusia,.



"Me siento muy orgullosa de nuestras raíces, costumbres, tradiciones y de la música y cuando la cantas en otros países se siente un orgullo mucho más grande porque estamos lejos de nuestra patria.