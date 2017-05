Daddy Yankee cosecha los frutos de su reguetón

NUEVA YORK, EU(AP )

Daddy Yankee siente que el streaming finalmente está mostrando una realidad que estuvo escondida sobre la popularidad de los artistas latinos.



El ícono del reggaetón, que esta semana alcanzó junto a Luis Fonsi el No. 4 del Hot 100 de Billboard con la nueva versión de “Despacito” con Justin Bieber, es actualmente el artista latino #1 de Spotify y artista #12 a nivel mundial, por encima de Rihanna, Lady Gaga y el mismo Bieber, entre otros.



La versión original de “Despacito” también ocupa el primer lugar en Spotify y Youtube, donde el video suma más de 1.200 millones de vistas desde su lanzamiento en enero, y el de su “Shaky Shaky” supera los 960 millones.



“Es la primera vez que me encuentro en esa lista de popularidad, en el Top 10 (del Hot 100 de Billboard). ... De verdad me siento muy bendecido de ver lo que está ocurriendo, es increíble. ‘Despacito’ ha sido un fenómeno mundial”, dijo Daddy Yankee en una entrevista telefónica con The Associated Press desde su natal Puerto Rico.

“Entiendo que el streaming ha tenido mucho que ver con que nosotros estemos en la misma palestra de cualquier artista mainstream americano y creo que nosotros tenemos un público que es mundial, lo que pasa es que no se podía registrar en números”.



Plataformas internacionales como Spotify y YouTube, dijo, han ayudado a poner las cosas en perspectiva.