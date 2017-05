Salma y Eugenio defienden a 'Luismi'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Salma Hayek y Eugenio Derbez defendieron ayer a Luis Miguel, quien el martes se presentó ante las autoridades estadounidenses, acusado por su ex mánager por incumplimiento de contrato.



“Luis Miguel es mi amigo”, inició su respuesta Hayek, cuando se le preguntó su opinión sobre lo que sucede con el llamado “Sol”.



“Cuando tienes tanto alboroto en tu vida, a veces no estás en control de ciertos detalles que te manejan otras personas y no saben cuántas veces me ha pasado… y te das cuenta cuando ya estás metida en el super lío porque otra cosa que hacen es que si meten la pata (los culpables), no te lo dicen y lo tratan de arreglar ellos solos, entonces creo que la situación de Luis Miguel es un poco eso”, subrayó en conferencia de prensa.



“Se salieron de lugar (las cosas) sin él estar al tanto de lo que estaba pasando y en el momento que está al tanto, él da la cara y se presenta”, agregó.



La veracruzana consideró ser una de las personas que mejor conocen al cantante, con quien incluso hace años acudió a una entrega del Óscar, la máxima estatuilla del cine estadounidense.



“Cada vez que lo quieran juzgar o crucificar, nomás acuérdense cuánto amor les hizo sentir en el alma en algún momento de su vida, con la ayuda de un par de tequilas, con un chico o una chica y como quieran, nada más acordémonos cuánto amplificó el amor que ya traíamos en el corazón por alguien”, destacó.



Derbez, en tanto, apoyó el mensaje de Salma, con quien ofreció una conferencia de prensa para promover la comedia “Cómo ser un latin lover”, que ambos protagonizan y la cual llegará a cines mexicanos el próximo viernes.