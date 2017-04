VIDEO: Revelan trailer del documental de Heath Ledger

(GH)

El nuevo documental de Spike, “I Am Heath Ledger”, presenta una recopilación de videos caseros inéditos del actor, y se estrenará el 23 de abril en el Festival de Cine de Tribeca, informó Rolling Stone.



El filme muestra clips de varias películas de Ledger, entrevistas con amigos, familiares y colaboradores como Naomi Watts, Ben Mendelsohn, Ang Lee, Ben Harper y Christina Cache. "Incluso como actor secundario, robará todo el espectáculo. Ese es el poder de Heath Ledger”, dice Lee.







El trailer refleja la pasión de Ledger, su lucha con la fama y el profundo impacto que tuvo como actor, específicamente con su revolucionario papel en “Brokeback Mountain”.



También ofrece un análisis de lo que habría sido su carrera de no haber muerto trágicamente de una sobredosis accidental en 2008.



Gran parte del metraje de home-shot es Ledger detrás de la cámara, a menudo ensayando y como su amigo de la infancia, Trevor DiCarlo relata: "Él siempre fue un director, actuar era sólo una manera de llegar allí".



Luego del estreno en Tribeca, “I Am Heath Ledger” tendrá una limitada proyección en teatros el 3 de mayo. Spike transmitirá el documental el 17 de mayo y un lanzamiento en físico planeado para el 23 de mayo.