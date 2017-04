Lanza Beyoncé nuevo video en Tidal por aniversario de bodas

(GH)

Beyoncé lanzó "Die With You" como un single exclusivo en Tidal, en honor de su noveno aniversario de bodas con Jay Z, informó Billboard En 2015, la cantante subió un video en Tidal cantando la balada mientras tocaba el piano para su séptimo aniversario con el productor y rapero. La canción no era un single streamable, ya que los suscriptores sólo podían ver el video.El martes 4 de abril, ha sido publicado el video musical, así como un sencillo masterizado en estudio exclusivamente para streaming.En el video aparece Beyoncé cantando en un piano y videos caseros de los Carters (incluyendo Blue Ivy). Además, la cantante compartió una lista de reproducción exclusiva para Tidal titulada "IV Ever Ever".La ‘playlist’ de 63 pistas comienza con Tony! Toni! Toné! 'S "Anniversary" y presenta otras canciones románticas de Sade, Robin Thicke, Lauryn Hill y Stevie Wonder.