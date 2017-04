Critican en redes a Paty Chapoy por reseña de concierto de Björk

(GH)

La conductora Paty Chapoy compartió el martes en "Ventaneando" su reseña del concierto de Björk en la CDMX, la cual rápidamente se viralizó en las redes sociales.Los usuarios criticaron la opinión de Chapoy por referirse a la cantante islandesa como "estraña" (sic) y puntualizaron el aparente asombro de la conductora ante la prohibición de cámaras, además de que los espectadores que no corearon ni gritaron las letras de sus canciones.Paty Chapoy mencionó que “cuando canta en islandés pues no entiendes nada, que eso va en contra de un espectador que está esperando conocer un poco más, porque no te identificas con la letra”.En Twitter, los internautas agudizaron sus críticas hacia a los comentarios de Chapoy al enfatizar que no comprendió la genialidad de la artista.