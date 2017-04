Ex Spice Girl vivió infierno

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mel B, ex integrante de las Spice Girls, fue abusada por su esposo, Stephen Belafonte, no sólo de manera física y psicológica, sino también de manera sexual.



Este lunes la cantante obtuvo una orden de restricción contra Belafonte, quien fue su marido durante una década.



Debido a una serie de episodios de violencia física y psicológica, la cantante consiguió que la justicia le concediera una orden de alejamiento para su esposo, Stephen Belafonte.



De acuerdo con el portal “TMZ”, además de golpearla “brutalmente”, Belafonte la extorsionaba para que participara en tríos sexuales con otras mujeres, de lo contrario, revelaría videos sexuales de ella para arruinar su carrera. Belafonte grababa los encuentros.



En su declaración ante las autoridades, Mel B relató algunos incidentes violentos de su todavía esposo.



Al inicio de su relación, Belafonte se portó lindo y la apoyaba, pero cuando se casaron las cosas cambiaron y él comenzó a agredirla verbalmente, lo que le trajo problemas de autoestima, sobre todo porque no podía perder el peso que ganó con sus embarazos.



También la amenazó con enviar sus videos sexuales a Servicios Infantiles para que le quitaran a sus hijos.



En diciembre de 2014 intentó suicidarse ingiriendo una botella de aspirinas y cuando trató de pedir ayuda, él lo impidió, la encerró en su habitación y le dijo “muere, perra”.



Señaló que en cada ocasión que ella tenía un éxito, su esposo se portaba violento, la sujetaba del cuello y luego la azotaba contra el suelo para “demostrarle quién estaba a cargo”.



Belafonte tuvo un ataque de celos en julio de 2012 cuando supo que Mel B haría un segmento en “X Factor” con Usher. Entonces le dio un puñetazo en el rostro y le abrió el labio. Lo mismo ocurrió en agosto de ese año, cuando se presentaría en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.



Su esposo embarazó a la niñera y quería que tuviera al bebé y vivieran los tres juntos, finalmente la obligó a abortar y le dio 300 mil dólares, del dinero de Mel B.



Cuando trataba de dejarlo, la amenazaba con destruir su vida, su carrera y llevarse a sus hijos.