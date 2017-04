Roxanna Castellanos agradece oportunidad fuera de la comedia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Roxanna Castellanos aseguró que pocas veces le han permitido hacer otra cosa que no sea comedia, por eso aceptó ser la siguiente artista que subirá al escenario de La Teatrería para representar la historia de "Conejo blanco, conejo rojo" y el día de hoy enfrentará el reto.



"Me hablaron y de inmediato dije que sí, la gente a veces piensa que los que hacemos comedia no tenemos un nivel actor digno para un proyecto como "Conejo blanco, conejo rojo", también que hayan tenido la delicadeza de investigar mi carrera, de ver que soy una mujer que la mayor parte de su formación actor al fue en el teatro, me encantó".



La actriz explicó que este montaje llegó primero a Monterrey y fue invitada a participar, pero por cuestiones de agenda no le fue posible aceptar, por eso cuando llegó a La Teatrería y le ofrecieron nuevamente ser parte de esta experiencia, no dudo en decir que sí.



"Estoy muy feliz, me preguntaban si estaba estresada o nerviosa, si fuera una obra de teatro que conozco podría decir mi sentir, pero es algo tan desconocido que estoy muy emocionada y además es aventarse un torito que ya hicieron varios compañeros, eso me hizo emocionarme más y subir al escenario".



"Conejo blanco, conejo rojo" es un texto del escritor iraní Nassim Soleimanpour, cuya dinámica impide al actor conocer el libreto hasta el momento mismo que inicia la función, en ese instante se le entrega un sobre con las indicaciones y la historia.