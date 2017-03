Trump rechaza culpa por bajos ratings de Apprentice

NUEVA YORK(AP )

En típico estilo de Donald Trump, el presidente dijo el sábado en Twitter que Arnold Schwarzenegger, su remplazante en "The New Celebrity Apprentice", tiene la culpa de la poca popularidad del programa televisivo, y no, como dice Schwarzenegger, la intromisión de Trump en el programa.



Schwarzenegger, que remplazó a Trump como presentador aunque Trump sigue siendo productor ejecutivo, anunció el viernes que renuncia. Dijo que incluso si se lo pidiesen de nuevo no quisiera presentar el programa.



"Con Trump involucrado, la gente tiene un mal gusto en la boca y no quiere participar como espectador ni como patrocinador ni de ninguna otra forma para apoyar el programa", dijo en una entrevista con el portal Empire. "Es un momento muy divisivo ahora, y pienso que el programa se vio atrapado en esa división".



Pero Trump, que se ha burlado de Schwarzenegger por los bajos ratings, tuiteó el sábado: "Arnold Schwarzenegger no se va voluntariamente del Apprentice. Fue despedido por sus malos (patéticos) ratings, no por mi culpa. Triste final para un gran programa".



El programa concluyó su 15ta temporada el mes pasado. Promedió menos de 5 millones de televidentes por episodio. Eso fue más bajo que ninguna otra temporada, excepto una edición con Trump en el 2010 sin celebridades.



NBC no comentó de inmediato sobre si el programa regresaría la próxima temporada con un nuevo presentador. El exgobernador de California dijo que no le molestaría trabajar de nuevo con NBC y el productor Mark Burnett "en un programa que no tenga esta carga".