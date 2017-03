Alana cocina su futuro tras paso por Master Chef

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alana tiene 13 años y fue la primera ganadora del reallity show MasterChef Junior.



Después de haber estado en este programa de televisión, la pequeña no sólo se llevó el millón de pesos, la remodelación de su habitación y la oportunidad de asistir a un concurso de culinario, sino que también se convenció de que quiere dedicar su vida a la cocina.



Al regresar a su natal Mérida, Alana entró a trabajar a algunos de los restaurantes más importantes de su ciudad. “En uno me dejaron crear mi propio platillo y se vendió a los clientes”, recuerda con emoción.



Combinar sus clases regulares con un trabajo culinario es lo que hace el día a día de la novel cocinera, quien asegura que a pesar de haber ganado el concurso en la cocina de los restaurantes la tratan como una igual.



“Trabajo con la misma presión que los demás. En realidad mi vida no cambió mucho, sí hay gente que me reconoce, pero mis amigos me tratan igual”, dice. Con el resultado de haber estado en el reallity show que estrena su segunda temporada este domingo a las 21:00 horas por Azteca Trece, Alana dice que sí recomienda la experiencia.