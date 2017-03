Treinta años en tu corazón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son 30 años los que Laberinto ha recorrido con corridos y canciones como "Esos ojos", "El indio enamorado", "El profeta", "El cadete", "La belleza negra" y más.



Por eso, la agrupación tira la casa por la ventana con el maxifestejo que dará este domingo 5 de marzo a partir de las 13:00 horas en el Hipódromo de Hermosillo, donde, además de la carrera de caballos, estará acompañada de Los Incomparables de Tijuana, Los Caballeros del Bravo y Renovados Sierreños.



"A veces la faceta cansancio es lo que a uno lo tortura un poco, pero estamos felices de 30 años porque no cualquiera los logra, para empezar. Dios nos bendice y nos tocó la suerte de entre miles y millones tener tanto éxito", dijo Serapio Ramírez, "El Profeta", en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Es un evento que se programó para festejar nuestro aniversario. Hermosillo es una de las regiones más importantes para nosotros, con su público. Nosotros disfrutamos mucho nuestro trabajo y lo que hemos logrado, es lo más hermoso de este oficio que llevamos", continuamos.



Lanzan nuevo disco



Además de la gran fiesta que ofrecerá en Hermosillo este domingo, Laberinto prepara el lanzamiento de su disco de aniversario en el que incluirá temas como corridos, rancheras, tropicales y una composición de Genaro Gaxiola, conocido por ser el padre de la cantante Yuridia.



"Hay un disco que tenemos en el proyecto ahorita. Queremos este año esté a la venta para todos nosotros. Vendrán románticas, tropicales, rancheras y corridos, que son así la mayor parte de nuestras producciones. Mi amigo Genaro Gaxiola nos dio un tema. Es una canción muy bonita y ojalá alagente le guste. No tenemos una fecha aún, y no tenemos el espacio para montar todas las voces como deben de quedar, pero cuando esté, en un mes y medio después estará a la venta", agregó.



"También hay otro proyecto que no hemos concretado, que es un álbum con duetos de cantantes de otros géneros. Hay disponibilidad de algunos, y esperemos que sí se concrete", finalizó.



Es bueno saber...

Los boletos están a la venta en Discos y Novedades, La Onda Latina y Sombrerería El Mezquite. Los primeros mil boletos tendrán precio de 100 pesos, después de 140 y en la sección VIP 180 pesos.