Eugenio Caballero gana el Goya por Mejor Dirección Artística

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El director artístico mexicano Eugenio Caballero ganó el Goya a Mejor Dirección Artística en la cinta "Un monstruo viene a verme".



El cine para el director artístico Eugenio Caballero tiene mucho de juego. El ganador del Oscar por "El Laberinto del fauno" busca que sus proyectos le enseñen y lo transporten a él mismo, incluso a esa etapa de niñez cuando descubrió sus pasiones.



“Si no te sigues divirtiendo como un niño cada vez que lo haces (tu trabajo), con toda la presión económica que tienes o de tiempo no puedes, al final (lo que te mueva) tiene que ser la ilusión de seguir jugando a contar historias”, dijo el mexicano.



Desde siempre se ha conmovido por la parte narrativa de las películas de las que ha formado parte. “Crear historias dentro del lado visual. Yo no hago sets para que nada más se vean padres sino para que de alguna manera den un contexto y cuenten una historia”.



Aunque por años se había alejado de los filmes fantásticos, llegó algo que lo apasionó. No es la primera vez que Caballero trabaja con el director español Juan Antonio Bayona (Lo imposible), por lo que cuando éste le confirmó que harían la versión cinematográfica del libro de Patrick Ness, “Un monstruo viene a verme”, no le importó volver al género que lo llevó a la fama, ya que el tema a tratar lo valía.