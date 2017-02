Fernanda Castillo va sin pudor con su nuevo personaje en cine

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Todo mundo, dice Fernanda Castillo, tiene la idea que ella es una mujer de carácter fuerte por su personaje de Mónica Robles, la chica en el mundo del narco, dentro de la serie televisiva “El señor de los cielos”. “Pero muchos años de mi vida me callaba la boca para gustarles más (a las personas), para encajar y eso hacía que no dijera cosas que no me parecían”, dice la actriz.



Entonces al recibir el guión de “Una mujer sin filtro”, comedia cinematográfica que significa su primer protagónico en la pantalla grande, casi de inmediato lo aceptó. En dicho filme, cuyo rodaje termina esta semana con locaciones en la Ciudad de México, interpreta a una chica obligada a expresar realmente lo que siente, sin posición diplomática.



“Un día, por una cuestión mística, se queda sin la idea de lo que es políticamente incorrecto y se desboca, pero es gozoso porque creo todos hemos querido tener un día para mandar a todos a la mierda”, dice durante un receso del rodaje.



“Una mujer sin filtro” es el remake de “Filtros”, filme chileno que fue éxito de taquilla en 2016. Es el segundo trabajo bajo este método de la compañía mexicana BH5 y el autor andino original, Nicolás López, luego de hacer lo propio con “¡Qué pena tu vida!”, el cual contabilizó un millón de boletos vendidos durante su corrida comercial.



La versión mexicana es dirigida por Luis Eduardo Reyes (“Amor letra por letra”), contando en el reparto con Mara Escalante, Flavio Medina, Alejandro Calva y Carmen Aub.



Cambio de imagen. Para el personaje, Fernanda (“No manches Frida” y “Déficit”) se ha pintado el cabello de castaño oscuro, dejando el rubio de lado.



“Creo que existe este riesgo de decir que se hace un remake, pero los productores que son los mismos de la película chilena, decían que tiene una premisa increíble y había que compartirla con más gente. No es pensar que me comparen con ella, sino en entregar lo mejor posible el trabajo”, destaca la actriz de 34 años.



El éxito fue tal en su país natal que ya se preparan remakes en la India y China, informa.“Es una película cien por ciento femenina en un mundo donde se habla muy poco de mujeres”, establece el creador López. Considera también que “Una mujer sin filtro” no es una comedia romántica en donde la chica se queda finalmente con quien ama.



Mariano Palacios, Roberto Sosa, Carlos Meza, Ariel Levy e Ignacia Allamand completan el reparto de la película a estrenar en 2018.