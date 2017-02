Julión Álvarez y Ariadne Díaz participarán en telenovela

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Julión Álvarez y Ariadne Díaz intercambiarán sus roles en la nueva producción de Televisa titulada “La doble vida de Estela Carrillo”. El primero, además de incursionar en la actuación y hacer el tema principal, también grabará un dueto con la actriz que está descubriendo sus dotes como cantante.



“Yo soy tu fan y tengo fotos contigo, te pedí una en los premios Bandamax. No conocía mucho del género regional mexicano pero conozco de ti", le dijo Ariadne emocionada.



El cantante de género regional mexicano comentó que no estaba dentro de sus planes participar en una telenovela, pero que toma la oportunidad de un proyecto que refleja el gusto por el género en Estados Unidos y que habla de temas tan importantes como la migración. Por ello "La doble vida", compuesta por Joss Favela, también formará parte de su nuevo álbum.



"Al público (de Estados Unidos) tengo que agradecerle. Quiero decirles que tengan fe, ilusión, que las cosas se pueden porque a un servidor le tocó batallarle y aquí estamos gracias a Dios; mi papá estuvo de mojado y tengo primos, tíos, amigos y público, tengo contacto y sé de lo que hablo y el sentir de los paisanos. Sabemos que mucha gente se verá reflejada con esta novela. La situación no podemos cambiarla por más gritos, brincos o pataleadas que demos, pero lo que podemos hacer es esperar lo que venga, tratar de ver las cosas lo más positivo que se pueda. Nosotros damos música y entretenimiento", contó Julión en conferencia de prensa.



“La doble vida de Estela Carrillo”, que se estrena el 13 de febrero a las 21 horas por Las Estrellas, retrata la vida de una mujer que tuvo que ir a buscar nuevas oportunidades al país del norte con su hija. Enredos y complicaciones surgen en su vida cuando descubre problemas con su identidad y es llamada a declarar a un juicio. Todo ello, en el marco de su sueño de ser cantante del género regional mexicano.



"Es un tema vigente, desgraciadamente. No es un mensaje a Donald Trump, pero sí que nosotros los mexicanos y los latinos somos gente trabajadora, honesta y que cuando va para allá es que va a cumplir un sueño", comentó la productora Rosy Ocampo.



El protagonista, David Zepeda, estuvo de acuerdo, pues confesó que él incluso estudió para ser abogado a raíz de los problemas migratorios que veía en su natal Nogales. En el mismo punto dijo Ariadne: "El mensaje es de ánimo, apoyo y amor porque lo hemos dicho, no hay nadie que en su sano juicio diga 'quiero arriesgar mi vida para cruzar el desierto'. La gente va a buscar una nueva forma de vida. La música es el eslabón de comunicación entre allá y acá, somos latinos y hermanos así que de esta forma estamos conectados, no importa en dónde estemos”.