Ortiz de Pinedo goza de provocar miedo con su obra

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cecilia Galeano tiró sus palomitas, Andrea Torre no dejó de gritar y Bárbara Torres (Excelsa de “La familia P. Luche”) no paraba de soltar risas nerviosas, así fue el arranque de la nueva temporada de “El fantasama en el espejo” el viernes pasado, en el escenario del Foro Cultural Chapultepec donde permanecerá cuatro fines de semana.



“La gente gritó mucho, es un gran público y eso es lo más divertido para nosotros. Como productores nos hemos divertido muchísimo, porque hay ciertos momentos en que el público vive una histeria colectiva cuando los personajes aparecen en los pasillos y me encanta meterme a ver esto”, declaró el productor Pedro Ortiz de Pinedo al final de la función.



La cabeza de este proyecto comentó que el público verá exactamente lo mismo que en el Teatro López Tarso, aunque la escenografía sufrió algunas modificaciones, no sólo para que entrara en su nuevo espacio sino para trasportarla y montarla más fácilmente durante la gira que realizarán por varias plazas del País, comenzando por Guadalajara.



El productor señaló que la respuesta del público para esta nueva temporada ha sido muy buena, a tal grado que para las funciones de este 4 de febrero las localidades están agotadas y faltaba poco para que en la función del domingo pasara lo mismo.



“Lo que ha pasado es que la gente se ha dado cuenta que hay otras maneras de contar historias de terror, que Susan Hill es una autora extraordinaria de novelas de fantasmas, esta es la segunda novela que adaptan al teatro después de ‘La Dama de Negro’, y no tiene nada que ver esta novela con la otra, es otra opción, la han estado recomendando y nos están llenando la sala”.



Otro factor que Pedro Ortiz de Pinedo cree ha ayudado para que esto suceda es que la gente necesita entretenerse, sobre todo ahora que el país está viviendo una situación complicada, es por eso que no quitará el dedo del renglón y para 2018 apostará nuevamente por una obra de Susan Hill, la misma autora de “El fantasma en el espejo”.



“Se llama ‘The Small Hand’; tengo entendido que es la segunda novela más exitosa de Susan Hill después de ‘La Dama de Negro’, se estrenó en Inglaterra el año pasado. Es curioso, las novelas de esta autora son muy parecidas, se remontan a otros siglos y todas tienen un fantasma que persigue al protagonista, pero sin duda es una obra muy entretenida”.