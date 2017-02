Enamórate con Netflix

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Buenas noticias para los cinéfilos y fanáticos de las series, pues con la llegada del mes de febrero, Netflix renueva su catálogo con estrenos de películas, documentales, programas y temporadas nuevas para todos sus suscriptores.



Entre lo más esperado para este mes, destaca la serie “Santa Clarita Diet”, protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant, que narra la historia de una familia conformada por padre, madre e hija adolescente, viviendo en Santa Clarita, suburbio de Los Ángeles, California.



Durante este mes se estrenarán cuatro series nuevas y reiniciarán temporadas de muchas otras, como el caso de “Santa Clarita Diet” protagonizada por Drew Barrymore y Tymothy Olyphant; el estreno de “American Crime Story: El caso de O.J. Simpson o la llegada de la temporada 11 de “Supernatural”.



En el caso de las películas, la destacada es “The Theory of Everything”, película que narra un fragmento de la vida del físico Stephen Hawking, con grandes actuaciones de Eddy Redmayne y Alicia Vikander. Y para los seguidores de los superhéroes de Marvel, este mes también podrán encontrar en el catálogo de Netflix a Thor: The Dark World.



A continuación te presentamos la lista completa de estrenos del mes de febrero.



SERIES



Brookyln Nine-Nine – Temporada 3

1 de febrero



México diseña Elle – Temporada 1

1 de febrero



American Crime Story: El caso O.J. Simpson

2 de febrero



Santa Clarita Diet – Temporada 1

3 de febrero



White Nights

14 de febrero



Supernatural – Temporada 11

15 de febrero



Billions – Temporada 2

20 de febrero



Ultimate Beastmaster – Temporada 1

24 de febrero



The sound of your heart – Temporada 1

24 de febrero



PELÍCULAS



Riddick

1 de febrero



Historias Cruzadas

1 de febrero



Equals

1 de febrero



Fruitvale Station

1 de febrero



Thor: The Dark World

1 de febrero



Heroes Wanted

1 de febrero



Imperial Dreams

3 de febrero



Los Herederos

5 de febrero



Tiempos Felices

8 de febrero



David Brent: Vida en la carretera

10 de febrero



Girlfriend’s Day

14 de febrero



El Alien y Yo

14 de febrero



The Theory of Everything

14 de febrero



Cuando te encuentre

20 de febrero



I don’t Feel at home in this world anymore

24 de febrero



PARA NIÑOS

My Little Pony Equestria Girls: Legend of Everfree

1 de febrero



Project MC2: Valentine’s Day Special

14 de febrero



Dragones: Carreras al borde – Temporada 4

17 de febrero



Veggietales in the city – Temporada 1

24 de febrero



Las leyendas – Temporada 1

24 de febrero



DOCUMENTALES



The Hurt of Business

1 de febrero



Cobain: Montage of Heck

1 de febrero



20 feet from stardom

1 de febrero



Ashley Madison: Sex, Lies, and Cyber Attacks

1 de febrero



Michael Botlon’s Big, Sexy Valentine’s Day Special

7 de febrero



Abstract: The Art of Design

10 de febrero



Chef’s Table – Temporada 3

17 de febrero



Trevor Noah – Afraid of the dark

21 de febrero



Bellas de noche

25 de febrero